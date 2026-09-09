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हल्द्वानी पहुंचे नितिन नवीन: कांग्रेस पर बरसे, कहा- दलितों का अपमान करने वाले कभी सम्मान नहीं कर सकते

Thu, 10 Sep 2026 01:13 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Thu, 10 Sep 2026 01:13 AM IST
सार

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और खरगे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कांग्रेस का इतिहास दलितों के अपमान का रहा हो, वह कभी सम्मान नहीं कर सकती। 

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BJP National President Nitin Naveen reached Haldwani and participated in the expanded state working committee
हल्द्वानी, रामपुर रोड में स्थित विंटेज ग्रीन में आयोजित भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस का इतिहास दलितों का अपमान करने का रहा हो, वो कभी सम्मान नहीं कर सकते।

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बुधवार को हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में आयोजित भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा का झंडारोहण करके की।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तुष्टिकरण, सीमा सुरक्षा और दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल मियां, आप विदेश में पले-बढ़े हैं। इसलिए वंदे मातरम की भावना को नहीं समझ सकते। सनातन परंपरा को गाली दी जाए तो कांग्रेस को दर्द नहीं होता, लेकिन वंदे मातरम से दर्द होता है। 2047 के विकसित भारत का शंखनाद वंदे मातरम ही बनेगा।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की राजनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास दलितों के अपमान का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहेब आंबेडकर को हराने से लेकर बाबू जगजीवन राम के साथ दुर्व्यवहार, राजस्थान में अपने ही अध्यक्ष की पिटाई और कर्नाटक में दलित नेता पर अत्याचार के मामलों पर राहुल गांधी और कांग्रेस का संविधान प्रेम मौन हो जाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सोच पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले सीमाओं पर सड़कें बनाने से डरते थे और सीमांत गांवों कोअंतिम गां माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें ''प्रथम गांव'' का दर्जा दिया। आज लाल चौक पर पाकिस्तानी झंडा नहीं, शान से तिरंगा लहराता है और भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम तीरथ रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी अपने विचार रखे।

2027 का रोडमैप : बूथ जीतो, चुनाव जीतो
कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नितिन नवीन ने कहा कि संगठन मजबूत होने के बावजूद अति-आत्मविश्वास में बैठने की जरूरत नहीं है। 2027 हमारे सामने एक चुनौती भी है और ताकत दिखाने का समय भी। देश को बांटने की कोशिश करने वालों को जनता जवाब देगी। हर कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद साधे। बूथ जीतो, चुनाव जीतो के संकल्प के साथ बिना थके, बिना रुके काम करना है। यह दशक उत्तराखंड का दशक है और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ 2029 का लक्ष्य भी पूरा होगा।

उत्तराखंड पीएम मोदी को ऊर्जा देने वाली मनभूमि
अध्यक्ष नितिन ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंड की ऊर्जा देने वाली देवभूमि से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि गुजरात, कर्मभूमि वाराणसी और मनभूमि उत्तराखंड है। यहीं से ऊर्जा लेकर वे 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करते हैं।


विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जाएंगे, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं : सीएम
कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम प्रदेश में विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं जबकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वे केवल शुद्धिकरण के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें जनता को बताना होगा कि कांग्रेस की राजनीति का आधार तुष्टिकरण, बंटवारा है और हमारी राजनीति का आधार विकास, सनातन का संरक्षण, राष्ट्रवाद है। हम जोड़ने की बात करते हैं। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हमें अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच जाना है।

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