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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि दरोगा मनोज कुमार यादव टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान गौलापार पार्किंग के पास उन्होंने आसिफ उर्फ भौंदू को शक होने पर पकड़ा। उसके पास से पुलिस ने सात ग्राम स्मैक बरामद की। पूछताछ में उसने बताया कि वह स्मैक दानिश बुड्ढा और शोएब नाम के व्यक्ति से स्मैक खरीदकर लाया था। जब टीम लाइन नंबर 17 तिराहे के पास पहुंची तब देर रात सड़क किनारे खड़े मुजाहिद पर शक हुआ। तलाशी लेने पर उसके पास से भी पुलिस को 9.30 ग्राम स्मैक मिली। उसने पुलिस को बताया कि गफूर बस्ती निवासी फिरोज उर्फ पकिया से स्मैक खरीदी थी। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आसिफ उर्फ भौंदू के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस के कई मामले दर्ज हैं।