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हल्द्वानी शहर के मुखानी कोतवाली क्षेत्र स्थित गैस गोदाम रोड निवासी हिमानी बिष्ट ने अपने पति, सास, ससुर और ननद पर दहेज प्रताड़ना, जान से मारने का प्रयास करने और पीट-पीटकर लहूलुहान करने का आरोप लगाया है। हिमानी शहर के एक बड़े कारोबारी की बहू हैं। 23 नवंबर को पिटाई के बाद खून से लथपथ हालत में वह कोतवाली पहुंची थीं। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। 25 नवंबर को पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर जांच शुरू की है। हिमानी बिष्ट ने बताया कि कारोबारी के बेटे से तीन दिसंबर 2024 को उनका प्रेम-विवाह हुआ था। शादी के एक माह बाद ही ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि दहेज में सोने की चेन, लग्जरी गाड़ी की मांग रख दी। डिमांड पूरी न होने पर गाली-गलौज करते हुए उन्हें व उनके मायके वालों को जान से मारने की धमकी देने लगे। 23 नवंबर 2026 को पति, ससुर व अन्य लोग लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। उसके 11 माह के बेटे तक को पीटा गया जिससे उसके माथे में चोट आई। पति ने धारदार हथियार उनके सिर में मारा। जान बचाने के लिए लहूलुहान हालत में बेटे को लेकर कोतवाली पहुंची। यहां उनके मायके के लोग पहुंचे और बेस अस्पताल में ले गए। 25 जून को वह दोबारा कोतवाली पहुंची और कार्रवाई की मांग रखी। पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर जांच शुरू की है।

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