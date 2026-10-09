Nainital News: घर के आगे खड़ी बाइक को उड़ा ले गए ऑटो लिफ्टर

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लालकुआं। पेट्रोल पंप के सेल्समैन के मकान के आगे खड़ी बाइक अज्ञात चोर ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है। रेलवे स्टेशन के समीप पेट्रोल पंप के सेल्समैन उमेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी बाइक किराये के मकान खान बिल्डिंग के आगे खड़ी थी। पांच अक्तूबर की रात्रि करीब 11 बजे अज्ञात चोर उसकी बाइक चुरा ले गए। उमेश कुमार ने बताया है कि चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है।