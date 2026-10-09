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Nainital News: घर के आगे खड़ी बाइक को उड़ा ले गए ऑटो लिफ्टर

Fri, 09 Oct 2026 12:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 09 Oct 2026 12:22 AM IST
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Auto-lifters stole a bike parked in front of the house.
लालकुआं। पेट्रोल पंप के सेल्समैन के मकान के आगे खड़ी बाइक अज्ञात चोर ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है। रेलवे स्टेशन के समीप पेट्रोल पंप के सेल्समैन उमेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी बाइक किराये के मकान खान बिल्डिंग के आगे खड़ी थी। पांच अक्तूबर की रात्रि करीब 11 बजे अज्ञात चोर उसकी बाइक चुरा ले गए। उमेश कुमार ने बताया है कि चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है।
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