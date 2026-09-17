हल्द्वानी में दिल दहलाने वाला खुलासा: पत्नी पर शक...फिर सब खत्म, अमन हत्याकांड के आरोपी ने कबूला जुर्म

हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा थानाक्षेत्र के जवाहर नगर में मंगलवार देर रात हुए अमन हत्याकांड मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने पत्नी से अवैध संबंध का शक होने पर हत्या करने की बात स्वीकार की है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद की सूचना पर ही पुलिस को मामले का पता चला था। हालांकि पुलिस का अंदेशा है कि अगर समय पर पुलिस न पहुंचती तो शायद परिवार गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार भी कर सकता था।

मूलरूप से यूपी के हापुड़ जिला स्थित गढ़मुक्तेश्वर निवासी अमन पांडे (29) जवाहर नगर में महिला सफाई कर्मी का मुंह बोला बेटा बनकर रह रहा था। यहां वह मजदूरी करने के साथ-साथ महिला की ड्यूटी का काम भी संभालता था। करीब चार वर्ष पहले महिला कर्मी ने अमन को अपनी तीसरी बेटी से शादी करने के लिए बुलाया था लेकिन बेटी के शादी से इन्कार करने पर महिला ने उसे मुंह बोला बेटा बनाकर घर में ही रख लिया।

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वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला के दूसरे दामाद को अपनी पत्नी और अमन के बीच अवैध संबंध का शक था। इसके चलते मंगलवार रात दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी दामाद ने अमन का तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि मामले में दरोगा गगनदीप सिंह की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार को मामले की सूचना स्थानीय पार्षद ने दी थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। बताया कि अगर महिला की तरफ से कोई तहरीर मिलती है तो उसे जांच में शामिल कर लिया जाएगा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।