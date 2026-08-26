Nainital News: घर में घुसकर अभद्रता का आरोप, महिलाओं ने घेरी चौकी

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तीन दिन पहले राजपुरा क्षेत्र के कुछ लोगों ने चौकी का घेराव किया था। उनका कहना था कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री पर पुलिस रोक नहीं लगा पा रही है। नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान पुलिस चौकी प्रभारी आरती सचदेवा के साथ लोग कुछ घरों के पास पहुंचे और वहां नशे का अड्डा होने की बात कही। इस दौरान एक घर की महिला व पुरुष पर अभद्रता करने का आरोप भी लगा था। वहीं मंगलवार को दूसरे पक्ष की तरफ से महिलाएं चौकी पहुंच गईं और जमकर नारेबाजी की। कहा कि उनके घर को नशे का अड्डा बताया गया। इसके साथ ही भीड़ ने घर में घुसकर उनकी निजता का हनन करते हुए अराजकतत्वों ने अश्लीलता भी की है। करीब एक घंटे तक चले हंगामे और बातचीत के बाद लोग वापस लौटे।दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत मिल चुकी है। जांच की जा रही है, महिलाओं को बातचीत के बाद वापस भेज दिया गया था। उनकी शिकायत पर छानबीन चल रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।