Nainital News: खेल विश्वविद्यालय में 50 फीसदी सीटों पर प्रवेश

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पंजीकरण के लिए अब केवल तीन दिन शेष हैं। विश्वविद्यालय एक सितंबर से दो डिग्री और तीन डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा। प्रत्येक डिग्री कोर्स में 40 सीटें और डिप्लोमा में 20 सीटें निर्धारित हैं। विशेष कार्याधिकारी रशिका सिद्दीकी के अनुसार, 50 फीसदी सीटों पर प्रवेश हो चुका है। डिप्लोमा कोर्स में फुटबाल में सर्वाधिक 16 पंजीकरण हुए हैं। कराटे, बैडमिंटन और ताइक्वांडो डिप्लोमा में भी छात्रों की संख्या अधिक है। पहले सत्र में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है।हल्द्वानी। खेल विभाग के आवासीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में नौ और दस अगस्त को संपन्न हुई। पंजीकरण पत्र के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की छाया प्रति भी संलग्न करनी थी। संवादहल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रवेश प्रभारी प्रो. जीवन सिंह गढ़िया ने बताया कि अभी तक 20 विषयों में कुल 477 विद्यार्थियों ने प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है और उनका प्रवेश स्वीकृत हो चुका है। प्राचार्य प्रो. एनएस बनकोटी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों का चयन सूची में नाम है और अभी तक फीस जमा नहीं की है, उन्हें विभागाध्यक्षों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। वे शीघ्र फीस जमा कर अपना प्रवेश पूर्ण करें, अन्यथा अंतिम तिथि के बाद उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। संवाद