Nainital News: माता के जयकारों के साथ निकाली कलश यात्रा

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भवाली (नैनीताल)। मां नंदा-सुनंदा महोत्सव में शुक्रवार को देवी मंदिर से महिलाओं और स्कूली बच्चों ने माता के जयकारों के साथ कलश यात्रा और माता की झांकी निकाली। महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कमेटी के अध्यक्ष मनीष साह ने बताया कि मां नंदा-सुनंदा की मूर्ति शनिवार को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर में स्थापित की जाएंगी। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज आर्य ने बताया कि पालिका की ओर से भी पूरा सहयोग किया गया है। इस दौरान कंचन बेलवाल, प्रशांत जोशी, खष्टी बिष्ट, बालम मेहरा, आशुतोष चंदोला, कमलेश बिष्ट, अभिषेक मेहता, पवन मेहरा, पंकज भाकुनी जावेद खान आदि मौजूद रहे।