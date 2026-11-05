नैनीताल: छह माह में 250 चोरी के मोबाइल बरामद, देशभर से रिकवर हुए फोन कल लौटाए जाएंगे
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Thu, 05 Nov 2026 11:17 AM IST
सार
नैनीताल जिले में पिछले छह माह में चोरी हुए 250 मोबाइल पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों से बरामद किए। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के अनुसार मोबाइल सेल की ट्रैकिंग से ये रिकवर हुए, जो बृहस्पतिवार को लोगों को सौंपे जाएंगे।
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विस्तार
नैनीताल जिले से पिछले छह माह में चोरी हुए 250 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। यह मोबाइल देश के अलग-अलग राज्यों से रिकवर हुए हैं। इनमें यूपी, बिहार, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्य शामिल हैं। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मोबाइल सेल की लगातार ट्रैकिंग और सर्विलांस की मदद से मोबाइल रिकवर हुए हैं। बृहस्पतिवार को इन्हें लोगों को सौंपा जाएगा।
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