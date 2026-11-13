Nainital News: दीपावली के बाद मेट्रोपोल डंपिंग जोन में जमा हुआ 25 टन कूड़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डंपिंग जोन से कूड़ा न उठने के साथ ही शहर के कई वार्डों में भी नियमित कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है। इससे परेशान लोग सभासदों और पालिका अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों और सभासदों की ओर से मामला उठाए जाने के बाद पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने मेट्रोपोल स्थित अस्थायी डंपिंग जोन का निरीक्षण किया।उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर से नियमित कूड़ा उठान सुनिश्चित करने के साथ ही डंपिंग जोन में जमा कूड़े का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए।पालिकाध्यक्ष ने कूड़ा ढोने वाले वाहनों की खराबी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने और जरूरत पड़ने पर किराये पर वाहन लेने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने स्वयं भी वाहन संचालकों से वार्ता की।सीएसआई अमित कुमार ने बताया कि पालिका के बड़े डंपर मरम्मत के लिए गए हैं। किराये पर वाहन लेने के लिए कई लोगों से सकारात्मक बातचीत हुई है। जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था कर कूड़ा उठान शुरू कराया जाएगा।