फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   12 roads closed in Nainital district; river water levels rise.

Nainital News: नैनीताल जिले में 12 सड़कें बंद, नदियों का जलस्तर बढ़ा

Thu, 27 Aug 2026 12:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 27 Aug 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
12 roads closed in Nainital district; river water levels rise.
नैनीताल। जिले में बुधवार को मौसम लगातार बदला रहा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शाम चार बजे की रिपोर्ट के अनुसार जनपद में बादल छाए रहे। बीते 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई। नैनीताल में 1.0 मिमी, मुक्तेश्वर में 13.2 मिमी और चोरगलिया में 8.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिले में औसत वर्षा 3.5 मिमी रही। गौला, कोसी और नंधौर नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है।
विज्ञापन

रिपोर्ट के अनुसार गौला बैराज में 27,576 क्यूसेक सामान्य और 41,364 क्यूसेक चेतावनी स्तर का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। वहीं, जिले में वर्तमान में एक मुख्य जिला मार्ग और 11 ग्रामीण मार्ग बाधित हैं। इनमें पांडेगांव-रानीकोटा गोठिया मुख्य जिला मार्ग भी शामिल है।
विज्ञापन

इसके अलावा रातीघाट-बुधलाकोट, बेतालघाट-रोपा मोटर मार्ग, लमजाला मोटर मार्ग, कठघरिया-बेल, पदमपुर-सुखाकोट पौखरी, पतलोट-पचया, खनसू-टांडा, रुखड़ा-कठगोदाम, नाई-भूमका, चमड़िया-लोहाली और कड़ियालेट-दूधबाना मार्ग शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार संबंधित खंडों की ओर से मार्ग खोलने की कार्रवाई गतिमान है। अधिकांश बाधित मार्गों को 26 अगस्त को खोलने की संभावित तिथि बताई गई है जबकि रातीघाट-बुधलाकोट मार्ग के 27 अगस्त तक खुलने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed