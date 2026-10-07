Kotdwar News: यूएई के अबू धाबी से कोटद्वार का युवक लापता

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कोटद्वार। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी से कोटद्वार का युवक रहस्यमयी ढंग से लापता है। 26 सितंबर के बाद से परिजनों का कोई संपर्क नहीं होने से परिवार में बेचैनी काफी बढ़ गई है। युवक के पिता की गुहार पर पूर्व मंत्री ने इस संबंध में विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा है।कोटद्वार के उदयरामपुर, कलालघाटी निवासी गोविंद सिंह ने बुधवार को पार्षद विवेक शाह और परिजनों के साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि से युवराज से फोन पर उनकी आखिरी बार बात 26 सितंबर को हुई थी। इसके बाद से युवराज का फोन बंद है।युवराज के छोटे भाई दीपक ने बताया कि युवराज पिछले पांच साल से अबू धाबी में शेफ है। वर्ष 2023 में उसकी सगाई हुई थी। पिछले तीन साल से वह घर नहीं आया लेकिन परिजनों से फोन पर नियमित बातचीत होती रहती थी। 26 सितंबर के बाद से परिजनों को उससे संपर्क नहीं हो पाया है। पूर्व मंत्री नेगी ने तत्काल विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया। नेगी ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि युवराज की तलाश और सुरक्षित वापसी के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।