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गत दिनों हुई बोर्ड बैठक में अध्यक्ष ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने क्षतिग्रस्त सड़क का संज्ञान लेते हुए मरम्मत का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क सुधार की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि करीब डेढ़ वर्ष पहले ही मार्ग की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन कम समय में ही सड़क उखड़ने और गड्ढे बनने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं छावनी परिषद लैंसडौन के जेई आनंद दास ने बताया कि मार्ग पर सीसी सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। संवाद

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लैंसडौन। छावनी परिषद क्षेत्र में गांधी चौक से कैंट अस्पताल मोड़ तक खस्ताहाल सड़क से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी हो रही है। गड्ढों के कारण अब तक तीन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। समस्या को देखते हुए छावनी परिषद ने मार्ग की नए सिरे से मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी है।