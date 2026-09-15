Kotdwar News: महिला समूहों से मजबूत होगी नारी शक्ति, तभी सशक्त होगा देश

विज्ञापन

कोटद्वार। ग्रामीण संस्था विकास विज्ञान समिति की ओर से बाल भारती पब्लिक स्कूल मोटाढाक में महिला सशक्तीकरण विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उत्तराखंड सम्मान से सम्मानित प्रो. चंद्रमोहन कीर्ति को सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनीता कोटनाला ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। समाजसेवी डॉ. गौरव जोशी ने कहा कि नारी सशक्त होगी तभी देश सशक्त होगा। इस दौरान महिला समूहों से जुड़ी करीब 50 महिलाओं को नारी शक्ति किट वितरित की गईं। अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्रविस के समन्वयक रोशन लाल कुकरेती ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी।बाल भारती स्कूल के प्रधानाचार्य गिरिराज सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कृषि समन्वय अधिकारी दुगड्डा शशि बिंजोला, पार्षद सुखपाल शाह मौजूद रहे। संचालन नीलम आर्य ने किया।