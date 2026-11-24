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लैंसडौन। बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर श्री सत्यनारायण मंदिर समिति की ओर से धार्मिक आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना, व्रत और स्मरण करने से भक्तों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते महिलाओं ने मंदिर में दीप जलाकर भगवान विष्णु से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। देर शाम तक श्री सत्यनारायण मंदिर में महिला श्रद्धालुओं के दीप प्रज्ज्वलित करने का सिलसिला जारी रहा। संवाद