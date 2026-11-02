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कोटद्वार: भालू कर रहा था महिला का पीछा, बचने के प्रयास में पहाड़ी से गिरकर हुई मौत, घास लेने गई थी जंगल

Mon, 02 Nov 2026 04:45 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 02 Nov 2026 04:45 PM IST
सार

बसंती देवी महिलाओं के साथ जंगल में घास काटने गई थी। इस दौरान अचानक वहां भालू आ गया और उसने बसंती देवी का पीछा करना शुरू कर दिया। तभी महिला भागती हुई खाई में जा गिरी।

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woman died after falling from hillside while trying to escape bear in Kolagad village while Going to collect g
शव - फोटो : संवाद

विस्तार
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जयहरीखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत घेटुलगांव के कोलगाड गांव में सोमवार को भालू से बचने के प्रयास में पहाड़ी से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। महिला गांव की अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास लेने गई थी। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव के लिए रवाना हो गई।

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ग्राम प्रधान रेखा देवी और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद नेगी ने बताया कि कोलगाड गांव निवासी बसंती देवी (40) पत्नी कलम सिंह सजवाण गांव की अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास काटने गई थी। इस दौरान अन्य महिलाएं कुछ दूरी पर घास काट रही थीं।
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तभी अचानक वहां भालू आ गया और उसने बसंती देवी का पीछा करना शुरू कर दिया। भालू से जान बचाने के लिए बसंती देवी भागने लगी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह पहाड़ी से नीचे सड़क पर जा गिरी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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