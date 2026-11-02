कोटद्वार: भालू कर रहा था महिला का पीछा, बचने के प्रयास में पहाड़ी से गिरकर हुई मौत, घास लेने गई थी जंगल

जयहरीखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत घेटुलगांव के कोलगाड गांव में सोमवार को भालू से बचने के प्रयास में पहाड़ी से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। महिला गांव की अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास लेने गई थी। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव के लिए रवाना हो गई।

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