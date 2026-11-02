फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Handball: Pauri's girls team secured third place

हैंडबाल : पौड़ी की बालिका टीम ने हासिल किया तीसरा स्थान

Mon, 02 Nov 2026 05:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Mon, 02 Nov 2026 05:10 PM IST
विज्ञापन
Handball: Pauri's girls team secured third place
कोटद्वार। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में 30 अक्तूबर से एक नवंबर तक आयोजित सीनियर बालिका हैंडबाल प्रतियोगिता में पौड़ी जिले की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में पौड़ी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चमोली की टीम को 14-4 से हराकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में देहरादून की टीम प्रथम और ऊधमसिंह नगर की टीम द्वितीय स्थान पर रही।
विज्ञापन

पौड़ी हैंडबाल एसोसिएशन के सचिव यशदीप सिंह ने बताया कि जिले की बालिका टीम पिछले कुछ समय से लगातार मेहनत कर रही है और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। टीम के कोच एवं एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रमनदीप सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताई। प्रतियोगिता में तीसरा स्थान पाने वाली पौड़ी जिले की टीम में अंशिका, रिया, रितु, जिया, ईशिता, प्रियंका, आवृत्ति, अनन्या, आरोही, राधिका, अपराजिता और प्रियांशी शामिल रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed