फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   The hospital opened at nine o'clock, but patients arrived before eight o'clock.

Kotdwar News: नौ बजे खुला अस्पताल, आठ बजे से पहले ही पहुंच गए मरीज

Mon, 02 Nov 2026 05:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Mon, 02 Nov 2026 05:11 PM IST
विज्ञापन
The hospital opened at nine o'clock, but patients arrived before eight o'clock.
कोटद्वार। रविवार को अस्पताल बंद होने और सोमवार से अस्पताल खुलने का समय बदलने की जानकारी नहीं होने पर सोमवार सुबह कई मरीज और तीमारदार एक घंटे से अधिक समय तक परेशान रहे। ओपीडी खुलने से पहले ही मरीजों की कतारें लग गईं।
विज्ञापन

मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण लोग वायरल से पीड़ित हो रहे हैं। खानपान और पहनावे में लापरवाही से अस्पताल में वायरल पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को अस्पताल में अवकाश होने के कारण सोमवार सुबह अस्पताल खुलने के पूर्व समय सुबह आठ बजे से पहले ही बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार अस्पताल पहुंच चुके थे। शीतकाल को देखते हुए निदेशालय के निर्देश पर अस्पताल के समय में एक नवंबर से बदलाव किया गया था।
विज्ञापन

सोमवार सुबह नौ बजे अस्पताल खुला। सुबह 7:30 और 8:00 बजे से अस्पताल पहुंचे मरीज ओपीडी खुलने की प्रतीक्षा में बैठे रहे। फिजिशियन, अस्थि विशेषज्ञ एवं अल्ट्रासाउंड ओपीडी में काफी भीड़ रही। इससे पहले पंजीकरण काउंटर पर ओपीडी पर्चा बनवाने के लिए भी मरीजों व तीमारदारों में मारामारी रही। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विजय सिंह ने बताया कि शीतकाल को देखते हुए 28 फरवरी, 2027 तक अस्पताल खुलने का समय सुबह नौ बजे से अपराह्न तीन बजे तक रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed