Kotdwar News: नौ बजे खुला अस्पताल, आठ बजे से पहले ही पहुंच गए मरीज

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मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण लोग वायरल से पीड़ित हो रहे हैं। खानपान और पहनावे में लापरवाही से अस्पताल में वायरल पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को अस्पताल में अवकाश होने के कारण सोमवार सुबह अस्पताल खुलने के पूर्व समय सुबह आठ बजे से पहले ही बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार अस्पताल पहुंच चुके थे। शीतकाल को देखते हुए निदेशालय के निर्देश पर अस्पताल के समय में एक नवंबर से बदलाव किया गया था।सोमवार सुबह नौ बजे अस्पताल खुला। सुबह 7:30 और 8:00 बजे से अस्पताल पहुंचे मरीज ओपीडी खुलने की प्रतीक्षा में बैठे रहे। फिजिशियन, अस्थि विशेषज्ञ एवं अल्ट्रासाउंड ओपीडी में काफी भीड़ रही। इससे पहले पंजीकरण काउंटर पर ओपीडी पर्चा बनवाने के लिए भी मरीजों व तीमारदारों में मारामारी रही। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विजय सिंह ने बताया कि शीतकाल को देखते हुए 28 फरवरी, 2027 तक अस्पताल खुलने का समय सुबह नौ बजे से अपराह्न तीन बजे तक रहेगा।