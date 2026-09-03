Kotdwar News: खेल महाकुंभ की विजेता टीमों को किया पुरस्कृत

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जनता इंटर कॉलेज देवराजखाल के खेल मैदान पर खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। अंडर-14 बालिका वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालकोट की टीम विजयी रही। बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में जनता इंटर कॉलेज देवराजखाल की टीम जीती। अंडर-19 बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में जनता इंटर कॉलेज देवराजखाल ने फाइनल जीता।बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में जनता इंटर कॉलेज देवराजखाल की टीम जीती। ज्येष्ठ प्रमुख प्रदीप रावत, प्रधानाचार्य अनुराज कांत शाह, अजय बिष्ट, आशुतोष ढौंडियाल, लक्ष्मण सिंह, इंद्रमोहन राणा, ग्राम प्रधान रेखा रावत, चमन सिंह आदि अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। रेखा रावत, आरती रावत, मधु, श्वेता रावत, कोच राकेश मोहन डंडरियाल, व्यायाम शिक्षक धर्मेंद्र सिंह शाह, अशोक पाटिल आदि उपस्थित रहे। संवाद