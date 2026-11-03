कोटद्वार: फतेहपुर बैंड के पास नदी किनारे एसडीआरएफ की टीम को खाई में मिला शव, शिनाख्त नहीं, इलाके में सनसनी
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार। Published by: Renu Saklani Updated Tue, 03 Nov 2026 11:08 AM IST
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फतेहपुर बैंड क्षेत्र में शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नदी किनारे खाई से शव बरामद किया। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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