कोटद्वार: फतेहपुर बैंड के पास नदी किनारे एसडीआरएफ की टीम को खाई में मिला शव, शिनाख्त नहीं, इलाके में सनसनी

फतेहपुर बैंड क्षेत्र में शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नदी किनारे खाई से शव बरामद किया। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

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