Kotdwar News: 14 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म का आरोपी फूफा गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, बीते 12 नवंबर को नगर क्षेत्र के एक वार्ड निवासी महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसकी 14 वर्षीय भतीजी के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने तत्काल पॉक्सो व बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार के निर्देश पर पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को पौड़ी स्थित जिला जज न्यायालय में पेश करने के लिए ले गई है।