Kotdwar News: वन्यजीवों से फसल सुरक्षा के इंतजाम नहीं, बंजर होने लगी कृषि भूमि

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लंगूरगाड नदी के समीप बसे मांडई गांव में करीब 25 काश्तकार खेती पर निर्भर हैं। ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख साधन खरीफ और रबी की फसलें और दुग्ध व्यवसाय रहा है। पहले ग्रामीण स्वरोजगार के लिए आलू, प्याज, अरबी, लहसुन, हल्दी और अदरक के साथ ही दलहनी फसलों की खेती करते थे। इसके अलावा धान, मंडुआ और गेहूं का उत्पादन भी किया जाता था लेकिन वन्यजीवों और निराश्रित पशुओं से फसलों को लगातार नुकसान पहुंचने के कारण खेती करना मुश्किल हो गया है।ग्रामीणों के खेतों की सिंचाई के लिए लंगूरगाड नदी से नहर का निर्माण कराया गया था लेकिन आपदा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण नहर क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे खेतों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। वहीं, फसल सुरक्षा के लिए पक्की घेरबाड़ नहीं होने से काश्तकारों की परेशानी और बढ़ गई है।ग्राम प्रधान उमथगांव की ओर से मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी को गांव में 1500 मीटर चेन लिंक फार्म फेंसिंग कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। महिला समूहों ने भी निराश्रित पशुओं और वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना (पीएमआरकेवीवाई) के तहत घेरबाड़ कराने की मांग की है।मांडई गांव की कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्य कराया जा सकेगा।- केहर सिंह, ब्लॉक कृषि अधिकारी दुगड्डा।