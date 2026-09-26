फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Trolley loaded with minor minerals seized in Khoh River.

Kotdwar News: खोह नदी में उप खनिज से भरी ट्रॉली जब्त

Sat, 26 Sep 2026 04:13 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 26 Sep 2026 04:13 PM IST
विज्ञापन
Trolley loaded with minor minerals seized in Khoh River.
बिना रवन्ना रोड़ी ले जा रहा ट्रक भी पकड़ा
विज्ञापन

डीएम के निर्देश पर तहसील प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई
कोटद्वार। खोह नदी क्षेत्र में उपखनिज के अवैध परिवहन पर तहसील प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने मौके से उपखनिज से भरी एक ट्रॉली जब्तकर तहसील परिसर में खड़ी कराई। वहीं, गाड़ीघाट में बिना रवन्ना रोड़ी का परिवहन करते हुए एक ट्रक को भी पकड़ा गया।
जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम उपखनिज के खनन, परिवहन और भंडारण की निगरानी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में टीम ने खोह नदी क्षेत्र में छापा मारा। यहां उपखनिज से भरी एक ट्रॉली मिली। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से चला गया।
विज्ञापन

इसके बाद टीम ने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से ट्रॉली को तहसील कोटद्वार परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया। निरीक्षण के दौरान खोह नदी क्षेत्र में घोड़े-खच्चरों के माध्यम से भी उपखनिज ले जाने की गतिविधि सामने आई। टीम ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों को नियमानुसार उप खनिज परिवहन करने के निर्देश दिए। वहीं, गाड़ीघाट क्षेत्र में ब्यूमिंग व्यू स्कूल के समीप बिना रवन्ना रोड़ी ले जा रहे एक ट्रक को रोका गया। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

खनन अधिकारी अनिल मुयाल ने बताया कि उपखनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए विभाग और तहसील प्रशासन की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राजेंद्र सनवाल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed