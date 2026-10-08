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Kotdwar News: स्मार्ट मीटर के विरोध को देख ऊर्जा निगम ने पीछे खींचे कदम

Thu, 08 Oct 2026 06:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 08 Oct 2026 06:45 PM IST
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The power corporation has backed down in the face of opposition to smart meters.
बिना अनुमति स्मार्ट मीटर लगाने पर जताई नाराजगी
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लैंसडौन। छावनी नगर में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध को देखते हुए ऊर्जा निगम ने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। चार दिन से नगर में स्मार्ट मीटर बदलने का काम बंद हो गया है।
बीते रविवार को जयहरीखाल से ऊर्जा निगम की टीम लैंसडौन पहुंची थी। टीम ने उपभोक्ताओं से पुराना बिजली बिल मांगा और पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिए। टीम की ओर से बताया गया कि पहले चरण में व्यावसायिक कनेक्शनों के मीटर बदले जाने हैं लेकिन इस दौरान कुछ घरेलू कनेक्शनों के मीटर भी बदल दिए गए।
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व्यापार मंडल के संरक्षक गंभीर रावत, उपाध्यक्ष रोशन शाह, कोषाध्यक्ष राजेश्वर गुप्ता और धर्मशाला के कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने ऊर्जा विभाग के एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर नगर में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग की।
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व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाया जाना उचित नहीं है। यदि विभाग ने जबरन मीटर लगाने का प्रयास किया तो व्यापार मंडल नागरिकों के सहयोग से विरोध प्रदर्शन करेगा। व्यापार मंडल की चेतावनी के बाद फिलहाल ऊर्जा निगम बैकफुट पर है और स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया गया है।

एसडीओ कमल सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर नगर में सभी उपभोक्ताओं के लगने हैं। पहले चरण में व्यावसायिक और दूसरे चरण में घरेलू कनेक्शन के स्मार्ट मीटर लगने हैं।
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