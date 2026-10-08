फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   STP plant taking shape; construction to be completed by March.

Kotdwar News: आकार लेने लगा एसटीपी प्लांट, मार्च तक पूरा होगा निर्माण

Thu, 08 Oct 2026 06:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 08 Oct 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
STP plant taking shape; construction to be completed by March.
कोटद्वार। नमामि गंगे परियोजना के तहत काशीरामपुर तल्ला में 135 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा 21 एमएलडी क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) अब आकार लेने लगा है। पेयजल निगम ऋषिकेश की ओर से पिछले वर्ष अक्तूबर में शुरू कराए गए निर्माण को अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
विज्ञापन

काशीरामपुर तल्ला में एसटीपी के साथ पंपिंग स्टेशन और कर्मचारियों के आवासीय भवन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। वहीं, कौड़िया में पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुष्ठाश्रम के समीप से एसटीपी तक और कौड़िया चौराहे से पंपिंग स्टेशन तक सीवेज लाइन बिछाने का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है।
विज्ञापन


काशीरामपुर तल्ला में 21 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसे अगले साल मार्च तक पूरा कराने का लक्ष्य है। प्लांट शुरू होने के बाद 15 वर्ष तक इसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

- आशीष चमोली, जेई नमामि गंगे प्रोजेक्ट पेयजल निगम ऋषिकेश।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed