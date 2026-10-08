Kotdwar News: पीजी कॉलेज में स्पोकेन इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स शुरू

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प्राचार्य प्रो. डीएस नेगी ने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक परिवेश में अंग्रेजी में प्रभावी संवाद कौशल विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फाउंडेशन के प्रोजेक्ट लीड डॉ. पंकज शर्मा, एरिया को-ऑर्डिनेटर धर्मेंद्र सिंह चौहान और प्रोजेक्ट मैनेजर पवन बलूनी ने प्रशिक्षण का लाभ उठाने को कहा।इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक डॉ. निशांत भट्ट, डॉ. वर्षा सिंह, डॉ. रजनी बाला और डॉ. जितेंद्र सिंह, वाधवानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट समिति के संयोजक डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. अंशिका बंसल, डॉ. सुनीता नौटियाल, डॉ. जितेंद्र दिवाकर और डॉ. ऐश्वर्या राणा भी मौजूद रहे। संवाद