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कोटद्वार। मकान खाली कराने और बकाया किराया वसूलने से जुड़े मामले में अपर जिला जज रजनी शुक्ला की अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें मकान मालिक होने का दावा करने वाले वादियों को प्रतिवादी की पत्नी पुष्पा देवी को भी मुकदमे में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच संबंधों का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिवादी की पत्नी को अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है।मामले के अनुसार, ग्राम कोठार, पट्टी उदयपुर तल्ला यमकेश्वर निवासी प्रियांशु पयाल और दीपांशु पयाल ने विक्रम सिंह पयाल के खिलाफ मकान खाली कराने और बकाया किराया वसूलने के लिए लघुवाद दायर किया था। निचली अदालत ने 12 अगस्त 2026 को वादियों के खिलाफ आदेश देते हुए उन्हें वादपत्र में संशोधन कर पुष्पा देवी को प्रतिवादी संख्या दो के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को प्रियांशु पयाल और दीपांशु पयाल ने अपर जिला जज की अदालत में चुनौती दी।दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज ने पाया कि वादियों को अपने साक्ष्यों के माध्यम से पहले यह साबित करना होगा कि वादपत्र में वर्णित भवन उनका है और विक्रम सिंह पयाल उसी संपत्ति में किरायेदार के रूप में रहा है। अदालत ने कहा कि लघुवाद में स्वामित्व के विवाद का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाना है।