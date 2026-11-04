Kotdwar News: शिवपुर में बंदर, लंगूर, गुलदार और हाथियों की दहशत

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कोटद्वार। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर-18 शिवपुर में बंदर, लंगूर, गुलदार, हाथी और निराश्रित गोवंश की समस्या से लोग परेशान हैं। जंगली जानवरों और निराश्रित पशुओं के हमलों से लोगों की सुरक्षा खतरे में है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से समस्या का समाधान करने या फिर उन्हें अन्यत्र विस्थापित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम संदीप कुमार के माध्यम से डीएम पौड़ी को ज्ञापन भेजा है।पुराने हरिद्वार रोड पर डिग्री कॉलेज के समीप स्थित शिवपुर वार्ड के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि डिग्री कॉलेज पुल से घराट तक सड़क से सटे क्षेत्र में लंबे समय से बंदर, लंगूर, गुलदार, हाथियों और निराश्रित गोवंश का आतंक बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में रहने के बावजूद उन्हें गांवों की तरह जंगल और निराश्रित पशुओं की दहशत के बीच जीवन बिताना पड़ रहा है। आए दिन लोगों के चोटिल होने से क्षेत्र में रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से आमजन की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करने की मांग की।ज्ञापन देने वालों में पार्षद ज्योति सिंह, शोभा देवी, राम सिंह, दिनेश जुयाल, सुरेश चंद्र मधवाल, जयंती देवी, रंजना जुयाल, विनोद काला, बृजेश, मदनमोहन बलूनी, प्रमोद कुमार जखमोला, विनोद जखमोला, रमन और गौतम आदि शामिल रहे।