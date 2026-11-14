Kotdwar News: वार्षिकोत्सव पर पंचतत्व की थीम पर विद्यार्थियों ने दीं प्रस्तुतियां

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल मोहनलाल असवाल और विशिष्ट अतिथि सीओ अस्मिता ममगाईं ने किया। संस्थापक शैलेंद्र सिंह रावत और निदेशक अभय रावत भी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य दीपक गुप्ता ने वार्षिक आख्या प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आधारित विद्यालय की शिक्षण पद्धति की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने देशभक्ति और अनुशासन, जबकि विशिष्ट अतिथि ने परिश्रम और ईमानदारी का महत्व बताया। निदेशक अभय रावत ने उपस्थित जनसमुदाय का आभार व्यक्त किया। संवाद

कोटद्वार/कण्वघाटी। यूनिकस एकेडमी में शनिवार को विद्यालय का स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की थीम पंचतत्व रही।