Kotdwar News: मानदेय बढ़ोतरी के लिए आशाओं का धरना जारी

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शनिवार को दुगड्डा ब्लॉक अध्यक्ष प्रभा चौधरी के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ता तहसील परिसर में एकत्र हुईं। उन्होंने कहा कि तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने आशाओं के प्रतिनिधिमंडल को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम 42 हजार रुपये मासिक वेतन, पीएफ, ईएसआई, सेवानिवृत्ति पर पेंशन और पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देने की मांग उठाई। विज्ञापन

प्रदर्शन में संगीता रावत, कविता नेगी, संगीता नैथानी, रेनू, बबीता, शांति, राखी, संजू रावत, उषा चौहान, कंचन नेगी, गोदांबरी देवी, सीमा, विनीता काला, सुनीता शामिल रहीं। संवाद शनिवार को दुगड्डा ब्लॉक अध्यक्ष प्रभा चौधरी के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ता तहसील परिसर में एकत्र हुईं। उन्होंने कहा कि तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने आशाओं के प्रतिनिधिमंडल को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम 42 हजार रुपये मासिक वेतन, पीएफ, ईएसआई, सेवानिवृत्ति पर पेंशन और पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देने की मांग उठाई।प्रदर्शन में संगीता रावत, कविता नेगी, संगीता नैथानी, रेनू, बबीता, शांति, राखी, संजू रावत, उषा चौहान, कंचन नेगी, गोदांबरी देवी, सीमा, विनीता काला, सुनीता शामिल रहीं। संवाद

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कोटद्वार। मानदेय में बढ़ोतरी समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन से जुड़ी चार ब्लॉकों की आशा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। दुगड्डा, जयहरीखाल, द्वारीखाल और एकेश्वर ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।