कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज कोटद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने हाल ही में गुजरात सड़क हादसे में मृतक सैनिक परिवारों के परिजनों से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार सैनिकों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्य को सरकारी सेवा देने की अपील को सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया।

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