कोटद्वार: गुजरात हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों से मिले मंत्री, बच्ची को गोद में लेकर दुलारा
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Renu Saklani Updated Wed, 25 Nov 2026 03:59 PM IST
सार
गुजरात में हुए सड़क हादसे ने दो सैनिकों और उनके परिवारों की जिंदगी छीन ली। इस दुखद घटना के बाद उनके घरों में मातम पसरा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कोटद्वार पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया।
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विस्तार
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सैनिक सौरव सिंह नेगी और राजेश सिंह रावत के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दोनों सैनिकों के आवास पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना जताई।
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इस दौरान मंत्री ने सौरव सिंह नेगी की बच्ची को गोद में लेकर दुलार किया और परिजनों को सांत्वना दी। वहीं, राजेश सिंह रावत की दादी का भी ढांढस बंधाया। उन्होंने दुख की इस घड़ी में परिवारों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
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