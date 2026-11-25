सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सैनिक सौरव सिंह नेगी और राजेश सिंह रावत के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दोनों सैनिकों के आवास पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना जताई।

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