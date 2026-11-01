Kotdwar News: चयनित प्रतिभागियों को किया सम्मानित

रविवार सुबह हुई बैठक में संस्था की पिछली कार्यवाही की समीक्षा की गई और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी साझा की गई। साथ ही संस्था की अब तक की प्रगति पर चर्चा करते हुए योग के नए आयामों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय में नियमित रूप से योगाभ्यास करने वाले साधक डॉ. रवि नेगी, देवेंद्र रावत, बीना रावत, सुनीता बिष्ट और नीलम चौहान को सम्मानित किया गया।वहीं, झंडीचौड़ से रजनी अग्रवाल के साथ आए साधक वरुण कुमार और प्रियांशु कुमार को भी सम्मानित किया गया। दोनों का अल्मोड़ा में आयोजित चयन प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की योग प्रतियोगिताओं में पौड़ी जिले से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन हुआ है। बैठक में न्यास के जिला प्रभारी दिनेश जुयाल, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमित सजवाण, भगवती प्रसाद, सत्यनारायण नौटियाल, विजय भाटिया, जेपी काला, सुशील वर्मा, राखी नौटियाल, पिंकी पोखरियाल, सुनीता ओझा, चंद्रकिशोर असवाल और उषा असवाल आदि उपस्थित रहे।