फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Now passengers travelling in reserved coaches will not be troubled.

Kotdwar News: अब आरक्षित कोच में सफर करने वाले यात्री नहीं होंगे परेशान

Sun, 01 Nov 2026 06:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 01 Nov 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
Now passengers travelling in reserved coaches will not be troubled.
कोटद्वार। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया। प्लेटफार्म के एक ओर बने मिट्टी के टीले को काटने के लिए जेसीबी लगाई गई है। अब दो एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षित कोच में सवार यात्रियों को आवाजाही में समस्या नहीं होगी।
विज्ञापन

कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नया भवन तैयार कर लिया गया है। हाल ही में भवन को स्टेशन अधीक्षक को हस्तांतरित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के विकास का कार्य अभी भी चल रहा है। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर एकमात्र प्लेटफार्म है। हाल ही में इस प्लेटफार्म का जीर्णोद्धार कराया गया था लेकिन तब प्लेटफार्म के चौड़ीकरण को अगले चरण के कार्यों के लिए टाल दिया गया था। अब द्वितीय चरण में रेलवे की गति शक्ति यूनिट की देखरेख में प्लेटफार्म चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है।
विज्ञापन

प्लेटफार्म के एक ओर मिट्टी-बोल्डर के टीले को काटा जा रहा है। कार्य में जेसीबी को लगाया गया है। प्लेटफार्म पर बनाए गए नए शौचालय से पुराने मालगोदाम क्षेत्र के निकट भूमिगत पुलिया तक मिट्टी-बोल्डर के टीले को काटने के बाद प्लेटफार्म का चौड़ीकरण होगा। बताया जा रहा है कि दो मीटर तक प्लेटफार्म चौड़ा किया जाएगा। अभी तक इस स्थान पर प्लेटफार्म संकरा होने से कोटद्वार से दिल्ली के बीच संचालित श्री सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन और कोटद्वार से आनंद विहार तक के लिए चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के आरक्षित कोच में सफर करने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अमृत भारत स्टेशन योजना के द्वितीय चरण में गति शक्ति यूनिट की देखरेख में प्लेटफार्म चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है। इसी चरण में फुट ओवरब्रिज निर्माण का कार्य भी किया जाना है। -एसएस रावत, रेलवे खंड अभियंता (कार्य) नजीबाबाद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed