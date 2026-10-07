फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Rain and hailstorms dashed the farmers' hopes.

Kotdwar News: बारिश-ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी

Wed, 07 Oct 2026 07:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 07 Oct 2026 07:22 PM IST
विज्ञापन
Rain and hailstorms dashed the farmers' hopes.
कोटद्वार/कण्वघाटी। भाबर क्षेत्र में बुधवार शाम करीब चार बजे हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में तैयार हो रही फसलों को नुकसान पहुंचा है। झंडीचौड़, सिगड्डी, कलालघाटी, उदयरामपुर और मगनपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में धान, उड़द, तिलहन और सोयाबीन की फसल प्रभावित होने से काश्तकारों की चिंता बढ़ गई है।
विज्ञापन

बारिश और ओलावृष्टि से कई जगह धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई। वहीं उड़द और तिलहन की फलियां झड़कर खेतों में गिरने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। फसल तैयार होने के समय मौसम की मार से किसानों के सामने आर्थिक नुकसान का संकट खड़ा हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में फसल तैयार होने से पहले बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
विज्ञापन

काश्तकार कुबेर जलाल, कांति सेलवाल, बृजमोहन रावत, वीरेंद्र केष्टवाल, जगदीश सिंह मेहरा, हरेंद्र सिंह, रघुवीर नेगी और धीरज सिंह ने कृषि विभाग से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है। उन्होंने फसल क्षति का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार इंदू गोदियाल ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की सूचना संज्ञान में आई है। कृषकों से संपर्क किया गया है। अभी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यदि नुकसान अधिक पाया जाता है तो सर्वे कराकर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed