Kotdwar News: बारिश-ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी

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बारिश और ओलावृष्टि से कई जगह धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई। वहीं उड़द और तिलहन की फलियां झड़कर खेतों में गिरने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। फसल तैयार होने के समय मौसम की मार से किसानों के सामने आर्थिक नुकसान का संकट खड़ा हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में फसल तैयार होने से पहले बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।काश्तकार कुबेर जलाल, कांति सेलवाल, बृजमोहन रावत, वीरेंद्र केष्टवाल, जगदीश सिंह मेहरा, हरेंद्र सिंह, रघुवीर नेगी और धीरज सिंह ने कृषि विभाग से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है। उन्होंने फसल क्षति का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की।कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार इंदू गोदियाल ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की सूचना संज्ञान में आई है। कृषकों से संपर्क किया गया है। अभी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यदि नुकसान अधिक पाया जाता है तो सर्वे कराकर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।