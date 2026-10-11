Kotdwar News: अग्रसेन की जयंती पर जरूरतमंदों की मदद का लिया संकल्प

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तीलू रौतेली चौक पर रविवार को कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। श्री वैश्य अग्रवाल सभा के अध्यक्ष सुबोध गर्ग ने महाराजा अग्रसेन के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। कहा कि महाराजा अग्रसेन महान सूर्यवंशी राजा और अग्रवाल समाज के संस्थापक माने जाते हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों के नाम पर 18 गोत्रों की परंपरा विकसित हुई जो अग्रवाल समाज की पहचान है। अंत में प्रसाद वितरित किया गया। कैलाश चंद्र अग्रवाल, अमिताभ अग्रवाल, डॉ. ईश्वर शरण अग्रवाल, अचल अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, रेनू अग्रवाल, पूर्ति अग्रवाल, मीनाक्षी अग्रवाल, प्रतीक गुप्ता, जीवन जैन, नवीन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संचालन नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने किया। संवाद

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कोटद्वार। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन श्री महाराजा अग्रसेन की 5150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। अग्रवाल समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन के जीवन और आदर्शों को याद करते हुए जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लिया।