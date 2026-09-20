फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Concerns over dilapidated building ahead of Ramlila; water leaking from the roof.

Kotdwar News: रामलीला से पहले जर्जर भवन की चिंता, छत से टपक रहा पानी

Sun, 20 Sep 2026 07:13 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 20 Sep 2026 07:13 PM IST
विज्ञापन
Concerns over dilapidated building ahead of Ramlila; water leaking from the roof.
जुटने वाली भीड़ की सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे हैं सवाल
विज्ञापन

उत्तरकाशी। जिला मुख्यालय में पांच अक्तूबर से रामलीला का मंचन शुरू होने जा रहा है लेकिन आयोजन स्थल रामलीला भवन की जर्जर हालत ने तैयारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। भवन की छत से पानी टपक रहा है और कई हिस्सों में दरारें पड़ चुकी हैं। ऐसे में रामलीला के दौरान जुटने वाली भीड़ की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। समिति ने आयोजन से पहले भवन की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
रामलीला भवन शहर की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां रामलीला के अलावा माघ मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, राजनीतिक कार्यक्रम, चुनाव के दौरान वाहनों की रवानगी और बग्वाल समेत कई बड़े आयोजन होते हैं। इसके बावजूद भवन की मरम्मत और रखरखाव को लेकर अब तक अपेक्षित काम नहीं हो पाया है।
विज्ञापन

रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉ. जयेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि भवन की स्थिति के संबंध में नगर पालिका और जिला प्रशासन को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि रामलीला का मंचन नजदीक है, इसलिए आयोजन से पहले भवन का निरीक्षण कर जरूरी मरम्मत कराई जानी चाहिए। समिति ने छत की मरम्मत के साथ भवन की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

समिति का कहना है कि रामलीला भवन शहर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए इसके संरक्षण और रखरखाव पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। वहीं, नगर पालिका की ईओ शालिनी चित्राण ने बताया कि रामलीला भवन की मरम्मत के लिए जेई को इस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed