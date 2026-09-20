Kotdwar News: स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के सीएमओ ने दिए निर्देश

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सीएमओ ने पीएचसी दुगड्डा का कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद पीएचसी डाडामंडी, पीएचसी पौखाल, पीएचसी भृगुखाल, सीएचसी यमकेश्वर, पीएचसी लक्ष्मणझूला, पीएचसी दिउली और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कस्याली, ठांगर, बड़ेथ एवं पौखाल का निरीक्षण किया। विज्ञापन

सीएमओ ने अधिकारियों से स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला समन्वयक शुभम, कनिष्ठ अभियंता आयुष और कनिष्ठ सहायक प्राची उपस्थित रहे। सीएमओ ने पीएचसी दुगड्डा का कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद पीएचसी डाडामंडी, पीएचसी पौखाल, पीएचसी भृगुखाल, सीएचसी यमकेश्वर, पीएचसी लक्ष्मणझूला, पीएचसी दिउली और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कस्याली, ठांगर, बड़ेथ एवं पौखाल का निरीक्षण किया।सीएमओ ने अधिकारियों से स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला समन्वयक शुभम, कनिष्ठ अभियंता आयुष और कनिष्ठ सहायक प्राची उपस्थित रहे।

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कोटद्वार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉ. मेघना असवाल ने रविवार को दुगड्डा, डाडामंडी, यमकेश्वर समेत नीलकंठ एमआरपी सेंटर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में साफ-सफाई, आपातकालीन सेवाओं, संस्थागत प्रसव और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।