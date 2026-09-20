फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   ADG (Law and Order) inspected the Kotwali police station.

Kotdwar News: एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया कोतवाली का निरीक्षण

Sun, 20 Sep 2026 07:07 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 20 Sep 2026 07:07 PM IST
विज्ञापन
ADG (Law and Order) inspected the Kotwali police station.
लैंसडौन। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था डॉ. वी मुरुगेशन ने रविवार को लैंसडौन कोतवाली का निरीक्षण किया। उन्होंने अधकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए।
विज्ञापन

रविवार सुबह कोतवाली पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉ. वी मुरुगेशन को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एडीजी ने एसएसपी सर्वेश पंवार के साथ कोतवाली परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने हवालात, मालखाने, सीसीटीएनएस कक्ष, प्रभारी निरीक्षक कक्ष, मैस का निरीक्षण किया। साथ ही दर्ज मुकदमों, विवेचनाओं की जानकारी ली। कार्यालय में अपराध रजिस्टर का अवलोकन कर हिस्ट्रीशीटर के संबंध में जानकारी ली।
विज्ञापन

एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर साइबर अपराध के बढ़ते खतरों को लेकर जन अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा कि आमजन को सजग करने के साथ साथ समय समय पर उनसे सहयोग लें, ताकि अपराधमुक्त सुदृढ़ समाज की स्थापना हो। उन्होंने धूरा रोड स्थित निर्माणाधीन पुलिस आवास की प्रगति की भी जानकारी की। बैठक में एसएसपी सर्वेश पंवार, सीओ अस्मिता ममगाईं, कोतवाल रमेश तनवार के अलावा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed