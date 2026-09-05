Kotdwar News: यूकेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन में 40 से अधिक सदस्य जुड़े

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एक होटल में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों दलों को नागनाथ और सांपनाथ बताते हुए एक ही सिक्के के दो पहलू कहा। आरोप लगाया कि दोनों दल बारी-बारी से उत्तराखंड को लूटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मतदाता इन दोनों दलों को सबक सिखाएंगे।यूकेडी नेताओं ने विश्वास जताया कि जन भावनाओं के अनुरूप राज्य में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी। इस अवसर पर यूकेडी एकेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष हरीश पोखरियाल मौजूद थे। जिला संगठन मंत्री वेद प्रकाश मुंडेपी और वरिष्ठ यूकेडी नेता दिगमोहन सिंह नेगी भी उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त कर्नल यशपाल नेगी और यूकेडी जिला उपाध्यक्ष जगदंबा नैनवाल, भारत सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अभियान के तहत 40 से अधिक ग्रामीणों ने यूकेडी की सदस्यता ली। संवाद