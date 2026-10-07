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Kotdwar News: वन्यजीव सप्ताह में संरक्षण का संदेश

Wed, 07 Oct 2026 07:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 07 Oct 2026 07:17 PM IST
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Message of conservation during Wildlife Week
कोटद्वार। कालागढ़ टाइगर रिजर्व (केटीआर) वन प्रभाग लैंसडौन की ओर से वन्यजीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वागत केंद्र कोटद्वार में सरस्वती विद्या मंदिर के 25 और राजकीय इंटर कॉलेज के 37 छात्र-छात्राओं को कार्बेट लैंडस्केप पर आधारित फिल्म दिखाई गई।
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छह अक्तूबर को आर्मी पब्लिक स्कूल लैंसडौन में नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग कराई गई। इसमें 41 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पक्षी विशेषज्ञ राजीव बिष्ट ने उन्हें 15 प्रजातियों के पक्षी दिखाए और बाइनोकुलर व फोकस कैमरे के उपयोग की जानकारी दी। जीआरआरसी लैंसडौन के सभागार में सेवानिवृत्त हो रहे 130 जेसीओ के लिए कार्यक्रम हुआ। रथुवाढाब वन विश्राम भवन में तीन से सात अक्तूबर तक 28 महिलाओं को बांस हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं धुमाकोट में वन विभाग और जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। रेंज अधिकारी सुभाष चंद्र घिल्डियाल समेत वनकर्मियों ने बाजार में सफाई की। वहीं गुलरझाला अनुभाग के मालन अनुभाग चौकी के समीप स्थानीय ग्रामीणों के साथ जनजागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। संवाद
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