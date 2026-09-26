Kotdwar News: गोशाला में घुसा गुलदार, चार बकरियां मारीं

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ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय निवासी जयमल दुदपुड़ी की गोशाला में गुलदार घुस गया। समाजसेवी गौरव सुयाल, ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह, विजय रावत, सतेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, अमन जखमोला और राजेंद्र सिंह ने बताया कि चाक्यूंसैंण के आसपास छाम, सौड़खेत, सौड़, खुड़ीला और सिम्लया क्षेत्र में पिछले करीब सात माह से गुलदार और भालू सक्रिय हैं। रेंज अधिकारी राकेश शाह ने बताया कि क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। वन कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। जानकारी जुटाई जा रही है। संवाद

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कोटद्वार/कण्वघाटी। विकासखंड द्वारीखाल के चाक्यूंसैंण गांव में गुलदार ने गोशाला में घुसकर चार बकरियों को मार डाला। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सक्रिय गुलदार और भालू से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही वन कर्मी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई।