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कोटद्वार: तेज अंधड़ में गिरा पेड़, एक की मौत, दूसरा घायल, बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास थे खड़े

Fri, 30 Oct 2026 10:10 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार/कण्वघाटी।
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार/कण्वघाटी। Published by: Renu Saklani Updated Fri, 30 Oct 2026 10:10 AM IST
सार

तेज अंधड़ और बारिश के बीच कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास खड़े दो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। विशाल पेड़ गिरने से एक की जान चली गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

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Kotdwar man dies another seriously injured as giant tree falls in jashodharpur industrial Area Uttarakhand
पेड़ गिरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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भाबर के जशोधरपुर औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चाय की दुकान के समीप बारिश से बचने के लिए खड़े दो लोग अचानक विशाल पेड़ की चपेट में आ गए। हादसे में हल्दूखाता निवासी विक्रम उर्फ खटमल (55) पुत्र छज्जू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किशनपुर निवासी दलीप (45) पुत्र शिवराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवक बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास खड़े थे। इसी दौरान तेज अंधड़ आने से अचानक विशाल पेड़ गिर गया और दोनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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सूचना मिलते ही एसआई राजा राम डोभाल और एसएसआई शशि भूषण जोशी के नेतृत्व में कलालघाटी पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने राहत एवं बचाव कार्य करते हुए घायल दलीप को बाहर निकाला और उपचार के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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