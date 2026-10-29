फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Voluntary consolidation will stop migration from villages

Kotdwar News: स्वैच्छिक चकबंदी से रुकेगा गांवों से पलायन

Thu, 29 Oct 2026 03:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 03:59 PM IST
विज्ञापन
Voluntary consolidation will stop migration from villages
कोटद्वार। हिमालय क्रांति पार्टी और चकबंदी मंच उत्तराखंड की ओर से पोखड़ा ब्लॉक सभागार में आयोजित स्वैच्छिक चकबंदी कार्यशाला में ग्राम प्रधानों स्वैच्छिक चकबंदी के फार्म भरवाए गए। बताया कि चकबंदी से खेती को बढ़ावा मिलेगा और गांवों से पलायन रुकेगा।
विज्ञापन

चकबंदी मंच उत्तराखंड के अध्यक्ष केवलानंद तिवारी ने कहा कि रानीखेत क्षेत्र के कई गांवों को चकबंदी के लिए तैयार किया गया था। शासन की ओर से उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के गांवों को भी चकबंदी के लिए चिह्नित किया गया, लेकिन वहां अब तक चकबंदी नहीं हो पाई है।
विज्ञापन

संचालन कर रहे अर्जुन सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने काली हल्दी और हल्दी की खेती के माध्यम से कई बंजर खेतों को आबाद किया और ग्रामीणों को खेती के लिए प्रेरित किया। दिनेश रावत ने तहसील स्तर पर चकबंदी संबंधित समस्याएं आड़े आने पर मदद का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

चकबंदी मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि चकबंदी के माध्यम से गांवों से पलायन रोकने में मदद मिल सकती है। पोखड़ा के ब्लॉक प्रमुख संजय गुसाईं, जिला पंचायत सदस्य बलवंत नेगी, शंकर दत्त सती, प्रेम बहुखंडी, श्रवण कुमार रावत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed