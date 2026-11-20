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उन्होंने मंडल हाईवे पर 15 किमी के दायरे में दो पेड़ों के पातन की अनुमति देने, अनसूया मोटर मार्ग पर सिरोली गांव के पुल तक सड़क के गड्ढे भरने और अनसूया पैदल मार्ग पर कुलाड़ी धार तक पेयजल के चार स्टैंड पोस्ट लगाने की मांग की गई है। साथ ही गंगोलगांव के पास गोपेश्वर पेयजल लाइन की लीकेज ठीक करने, अत्रिमुनि आश्रम के पास लकड़ी की वैकल्पिक पुलिया बनाने और चट्टानी भाग में क्षतिग्रस्त पुस्ते का निर्माण करने की मांग उठाई है।उन्होंने मेले के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंडल घाटी में रसोई गैस और खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा अनसूया गेट से अत्रिमुनि आश्रम तक पैदल मार्ग पर चूना, रंग-रोगन और पैचवर्क कराने की भी मांग उठाई है।