Kotdwar News: मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी खेल महाकुंभ में बालिकाओं ने दिखाया दमखम

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जीआईसी जयहरीखाल के खेल मैदान पर शुरू हुईं प्रतियोगिताओं में अंडर-14 वर्ग की 60 मीटर दौड़ में प्रिया धामधार ने प्रथम, अनिशा सेंधीखाल ने द्वितीय, त्रिक्षिका उटिंडा ने तृतीय, 600 मीटर दौड़ में अनिशा सेंधीखाल ने प्रथम, अंशिका भौंन ने द्वितीय एवं प्रिया धामधार ने तृतीय, गोला फेंक में आकांक्षा किनाथ ने प्रथम, अंबिका धौलखेतखाल ने द्वितीय एवं आदिति धामधार ने तृतीय स्थान पाया।अंडर-19 वर्ग की 100 मीटर दौड़ में सोनिया धामधार ने प्रथम, आरुषि जयहरीखाल ने द्वितीय, हिमानी रिखणीखाल ने तृतीय, 200 मीटर दौड़ में आरुषि जयहरीखाल ने प्रथम, प्रियांशी रिखणीखाल ने द्वितीय, सोनाली नैनीडांडा ने तृतीय, 400 मीटर दौड़ में प्रियंका जयहरीखाल ने प्रथम, अंशिका धामधार ने द्वितीय, सोनाक्षी नैनीडांडा ने तृतीय, 800 मीटर दौड़ में प्रियांशी धौलखेतखाल प्रथम, शिवानी कसाना द्वितीय एवं कोमल जयहरीखाल तृतीय रहीं।1500 मीटर दौड़ में सोनिया धामधार ने प्रथम, रिया जयहरीखाल ने द्वितीय, अंशिका नैनीडांडा ने तृतीय और 3000 मीटर दौड़ में निशा नैनीडांडा ने प्रथम, सिमरन रिखणीखाल ने द्वितीय एवं भावना जयहरीखाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।