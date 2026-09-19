Kotdwar News: पाखरी प्राथमिक विद्यालय को फिर से संचालित करने की मांग

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ज्ञापन में ग्राम प्रधान ने कहा कि कम छात्र संख्या के चलते पूर्व में गांव का प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिया गया था। इसके बाद गांव के चार नौनिहालों को पढ़ाई के लिए करीब पांच किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय पैंछारी जाना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि जंगली जानवरों के खतरे के बीच बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना और वापस लाना ग्रामीणों के लिए चुनौती बना हुआ है जिन ग्रामीणों के बच्चे पैंछारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका अधिकांश समय बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने में बीत रहा है।ससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से जनहित में ग्राम पाखरी के बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय को पुनः संचालित करने की मांग की है, ताकि गांव के बच्चों को नजदीक ही शिक्षा की सुविधा मिल सके। संवाद