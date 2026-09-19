Kotdwar News: चाचा को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, बीते 18 सितंबर को नंदपुर निवासी दर्शन सिंह बिष्ट ने कोटद्वार थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनका भतीजा सुमित बिष्ट उर्फ गपलू (30) उन्हें तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी।घटना के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। मामले की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक मेहराज खान ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार रात करीब 9:45 बजे आरोपी को मालन पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे रिमांड के लिए न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संवाद