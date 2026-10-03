फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Four NSS volunteers selected for the National Integration Camp.

Kotdwar News: राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के लिए चार एनएसएस स्वयंसेवक चयनित

Sat, 03 Oct 2026 04:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 03 Oct 2026 04:15 PM IST
विज्ञापन
Four NSS volunteers selected for the National Integration Camp.
कोटद्वार। कोटद्वार क्षेत्र के चार एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के लिए हुआ है। शिविर 25 से 31 अक्तूबर तक राष्ट्रीय युवा केंद्र, गढ़पुरी, हरियाणा में आयोजित होगा। इसमें देशभर के स्वयंसेवक युवा फॉर माई भारत और युवा फॉर डिजिटल लिटरेसी थीम पर विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे।
विज्ञापन

चयनित स्वयंसेवकों में डैफोडिल पब्लिक स्कूल कोटद्वार के कुनाल बिष्ट और प्रियांशी बिष्ट, एसजीआरआर कोटद्वार के महफूज एवं सरस्वती विद्या मंदिर जानकीनगर की कुमकुम रावत शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में माई भारत पोर्टल व ऐप पर पंजीकरण के साथ एनएसएस गतिविधियों में सहभागिता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक कार्यों में योगदान और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता को आधार बनाया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed