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कोटद्वार: घमंडपुर में कपड़ों की दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई

Tue, 03 Nov 2026 11:12 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार।
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार। Published by: Renu Saklani Updated Tue, 03 Nov 2026 11:12 AM IST
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Fire breaks out at clothing shop in kotdwar ghamandpur goods worth lakhs destroyed
कोटद्वार घमंडपुर में कपड़ों की दुकान में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

भाबर के वार्ड-29 स्थित घमंडपुर में एक कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकान में रखा काफी सामान जल गया, जिससे दुकान स्वामी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। दुकान स्वामी दीपक कुमार निवासी सिमलचौड़ हैं। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान में रखा काफी सामान जल चुका था।

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