कोटद्वार: घमंडपुर में कपड़ों की दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई

भाबर के वार्ड-29 स्थित घमंडपुर में एक कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकान में रखा काफी सामान जल गया, जिससे दुकान स्वामी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। दुकान स्वामी दीपक कुमार निवासी सिमलचौड़ हैं। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान में रखा काफी सामान जल चुका था।

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